Сорокина (Андреева) Зоя Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Андреева) Зоя Демьяновна

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Место рождения

Торхлово, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

01.01.1945

Дата смерти

18.06.2021

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

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1980 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1945

Отец: Андреев Демьян Андреевич

Мать: (Романова) Таисия

Торхлово, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
03.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Гордей

Рождение ребёнка
20.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Гордей

Рождение ребёнка
28.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Гордей

Рождение ребёнка
08.09.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Гордей

Рождение ребёнка
19.03.1980

Сын: Сорокин Андрей

Отец ребёнка: Сорокин Гордей

Малый Югуть, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Гордей

Смерть
18.06.2021
Похороны
Неизвестно

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