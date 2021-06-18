Сорокина (Андреева) Зоя Демьяновна
Место рождения
Дата рождения01.01.1945
Дата смерти18.06.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1945
Отец: Андреев Демьян Андреевич
Мать: (Романова) Таисия
Рождение ребёнка
03.04.1966
Рождение ребёнка
20.08.1967
Рождение ребёнка
28.06.1972
Рождение ребёнка
08.09.1977
Рождение ребёнка
19.03.1980
Сын: Сорокин Андрей
Отец ребёнка: Сорокин Гордей
Малый Югуть, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.03.1982
Смерть
18.06.2021
Похороны
Неизвестно