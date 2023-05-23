Негодин Осип
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1873
Жена: Негодина Ефимия
Баткатское, Россия
Рождение ребёнка
25.02.1874
Сын: Негодин Герасим
Мать ребёнка: Негодина Ефимия
Рождение ребёнка
05.07.1875
Сын: Негодин Прокопий
Мать ребёнка: Негодина Ефимия
Баткатское, Россия
Смерть
Неизвестно