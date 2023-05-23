Негодин Осип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНегодин Осип

Негодин Осип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1873

Жена: Негодина Ефимия

Баткатское, Россия
Рождение ребёнка
25.02.1874

Сын: Негодин Герасим

Мать ребёнка: Негодина Ефимия

Рождение ребёнка
05.07.1875

Сын: Негодин Прокопий

Мать ребёнка: Негодина Ефимия

Баткатское, Россия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close