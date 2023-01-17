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Копырин Владимир Константинович

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

Около 1923

Дата смерти

Около 1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Копырин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Копырина Мария Михайловна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.01.1955

Дочь: Терентьева Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Копырина Мария Михайловна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Около 1995
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