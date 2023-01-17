Копырин Владимир Константинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1923
Дата смертиОколо 1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Копырин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Копырина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
18.01.1955
Дочь: Терентьева Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Копырина Мария Михайловна
Смерть
Около 1995