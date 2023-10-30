Низов Степан Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1894 ст.
Дата смерти?.05.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1894 ст.
Отец: Низов Зиновий Семенович
Мать: Ксения Лазаревна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
18.01.1915 ст.
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Низова (Волкова) Анастасия Ефремовна
Рождение ребёнка
18.02.1925
Мать ребёнка: Низова (Волкова) Анастасия Ефремовна
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Низова (Волкова) Анастасия Ефремовна
Рождение ребёнка
13.10.1936
Сын: Низов Александр Степанович
Мать ребёнка: Низова (Волкова) Анастасия Ефремовна
Губино, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
?.05.1975