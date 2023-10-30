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Низов Степан Зиновьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1894 ст.

Дата смерти

?.05.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1894 ст.

Отец: Низов Зиновий Семенович

Мать: Ксения Лазаревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Низова (Волкова) Анастасия Ефремовна

Бракосочетание
18.01.1915 ст.

Жена: Низова (Волкова) Анастасия Ефремовна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Низов Степан Степанович

Мать ребёнка: Низова (Волкова) Анастасия Ефремовна

Рождение ребёнка
18.02.1925

Сын: Низов Иван Степанович

Мать ребёнка: Низова (Волкова) Анастасия Ефремовна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Низов Николай Степанович

Мать ребёнка: Низова (Волкова) Анастасия Ефремовна

Рождение ребёнка
13.10.1936

Сын: Низов Александр Степанович

Мать ребёнка: Низова (Волкова) Анастасия Ефремовна

Губино, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
?.05.1975

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