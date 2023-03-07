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Салтыков Яким Ефимов

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Место рождения

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1782 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Салтыков Ефим Мартемьянов

Мать: не указана

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Салтыков Денис Якимов

Мать ребёнка: Салтыкова Фекла Федотова

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Салтыков Федор Якимов

Мать ребёнка: Салтыкова Фекла Федотова

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салтыкова Фекла Федотова

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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