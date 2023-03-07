Салтыков Яким Ефимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Салтыков Ефим Мартемьянов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Салтыкова Фекла Федотова
Рождение ребёнка
Около 1801
Мать ребёнка: Салтыкова Фекла Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салтыкова Фекла Федотова
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812