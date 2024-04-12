Телушкин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Телушкин Василий
Рождение ребёнка
13.01.1938
Дочь: Осина Кира Ивановна
Мать ребёнка: Телушкина Таисия Степановна
Военная служба
24.06.1941
Уломский РВК, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Телушкина Таисия Степановна
Смерть
?.01.1942
Причина смерти: На войне