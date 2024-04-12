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Телушкин Иван Васильевич

Место рождения

Воротишино, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Телушкин Василий

Мать: не указана

Воротишино, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.01.1938

Дочь: Осина Кира Ивановна

Мать ребёнка: Телушкина Таисия Степановна

Военная служба
24.06.1941
Уломский РВК, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Телушкина Таисия Степановна

Смерть
?.01.1942
Причина смерти: На войне
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