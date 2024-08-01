Грушевская Домна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Грушевский Мина Маркович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Грушевский Степан Минович
Отец ребёнка: Грушевский Мина Маркович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Грушевский Поликарп Минович
Отец ребёнка: Грушевский Мина Маркович
Смерть
Неизвестно