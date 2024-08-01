Грушевская Домна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрушевская Домна Ивановна

Грушевская Домна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грушевский Мина Маркович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Грушевский Лука Минович

Отец ребёнка: Грушевский Мина Маркович

Лужная, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Грушевский Степан Минович

Отец ребёнка: Грушевский Мина Маркович

Лужная, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Грушевский Поликарп Минович

Отец ребёнка: Грушевский Мина Маркович

Лужная, Толочинский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно
Лужная, Толочинский район, Витебская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.