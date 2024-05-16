Дмитрий Афанасьев Около 1846 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Дмитрий Афанасьев

Место рождения

Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1846 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
23.09.1864 ст.

Жена: Домна (Домника) Григорьева

Борисо-Глебская церковь, с. Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд
Запись №10 Села Дьякова временно-обязанного г-жи Молдавцевой крестьянина Афанасия Яковлева сын Дмитрий Афанасиев; православного исповедания; первым браком, 18 лет и Палаты Государственных Имуществ, О... Показать все
Рождение ребёнка
26.08.1885 ст.

Сын: Меркулов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Домна (Домника) Григорьева

Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд
Запись №18 Села Дьякова собственник крестьянин Дмитрий Афанасиев и законная жена его Домна Григориева; оба православного исповедания
Смерть
Неизвестно

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