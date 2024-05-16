Дмитрий Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.09.1864 ст.
Борисо-Глебская церковь, с. Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд
Запись №10 Села Дьякова временно-обязанного г-жи Молдавцевой крестьянина Афанасия Яковлева сын Дмитрий Афанасиев; православного исповедания; первым браком, 18 лет и Палаты Государственных Имуществ, О... Показать все
Рождение ребёнка
26.08.1885 ст.
Мать ребёнка: Домна (Домника) Григорьева
Запись №18 Села Дьякова собственник крестьянин Дмитрий Афанасиев и законная жена его Домна Григориева; оба православного исповедания
Смерть
Неизвестно