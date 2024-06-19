Губжев Адам Данилович 09.06.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губжев Адам Данилович

Место рождения

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

09.06.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1951

Отец: Губжев Данил Хамидович

Мать: Губжева (Теувежева) Хуржан Наурбиевна

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губжева (Шанкова) Светлана Казиевна

Рождение ребёнка
19.02.1983

Сын: Губжев Резуан Адамович

Мать ребёнка: Губжева (Шанкова) Светлана Казиевна

Рождение ребёнка
06.04.1989

Сын: Губжев Ислам Адамович

Мать ребёнка: Губжева (Шанкова) Светлана Казиевна

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
11.06.1991

Сын: Губжев Азамат Адамович

Мать ребёнка: Губжева (Шанкова) Светлана Казиевна

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
Неизвестно

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