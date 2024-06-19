Губжев Адам Данилович
Место рождения
Дата рождения09.06.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1983
Мать ребёнка: Губжева (Шанкова) Светлана Казиевна
Рождение ребёнка
06.04.1989
Мать ребёнка: Губжева (Шанкова) Светлана Казиевна
Рождение ребёнка
11.06.1991
Мать ребёнка: Губжева (Шанкова) Светлана Казиевна
Смерть
Неизвестно