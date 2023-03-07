Шатунов Лазарь Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШатунов Лазарь Матвеев

Шатунов Лазарь Матвеев

avatar

Место рождения

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Шатунов Матвей Лазарев

Мать: Шатунова Зиновия Володимерова

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Шатунов Фадей Лазарев

Мать ребёнка: Шатунова Варвара Ермилова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Агафья Лазарева

Мать ребёнка: Шатунова Варвара Ермилова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Шатунов Ануфрей Лазарев

Мать ребёнка: Шатунова Варвара Ермилова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Шатунов Никифор Лазарев

Мать ребёнка: Шатунова Варвара Ермилова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
До 1780

Дочь: Марья Лазарева

Мать ребёнка: Шатунова Варвара Ермилова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Евдокия Лазарева

Мать ребёнка: Шатунова Варвара Ермилова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Акилина Лазарева

Мать ребёнка: Шатунова Варвара Ермилова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Шатунов Кирилл Лазарев

Мать ребёнка: Шатунова Варвара Ермилова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Шатунов Корнило Лазарев

Мать ребёнка: Шатунова Варвара Ермилова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатунова Варвара Ермилова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close