Шатунов Лазарь Матвеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Шатунова Варвара Ермилова
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Агафья Лазарева
Мать ребёнка: Шатунова Варвара Ермилова
Рождение ребёнка
Около 1773
Мать ребёнка: Шатунова Варвара Ермилова
Рождение ребёнка
Около 1775
Мать ребёнка: Шатунова Варвара Ермилова
Рождение ребёнка
До 1780
Дочь: Марья Лазарева
Мать ребёнка: Шатунова Варвара Ермилова
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Евдокия Лазарева
Мать ребёнка: Шатунова Варвара Ермилова
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Акилина Лазарева
Мать ребёнка: Шатунова Варвара Ермилова
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: Шатунова Варвара Ермилова
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Шатунова Варвара Ермилова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795