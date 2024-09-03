Коростелева (Ляхова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коростелева (Ляхова) Мария Сергеевна

Место рождения

Нововоскресеновка, Шимановский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Ляхов Сергей

Мать: Цыганкова (Толстых) Зинаида Илларионова

Нововоскресеновка, Шимановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коростелева Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Коростелев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коростелева Зинаида Владимировна

Отец ребёнка: Коростелев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коростелева Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Коростелев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коростелев Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Коростелев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коростелев Владимир

Смерть
Неизвестно

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