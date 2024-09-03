Коростелева (Ляхова) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коростелева Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Коростелев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коростелева Зинаида Владимировна
Отец ребёнка: Коростелев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коростелева Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Коростелев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коростелев Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Коростелев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коростелев Владимир
Смерть
Неизвестно