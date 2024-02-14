Меньшова Варвара Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокопудов Яков Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1915
Дочь: Меньшова Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Меньшов Григорий Степанович
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.11.1927
Дочь: Мангушева (Сорокопудова) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Сорокопудов Яков Васильевич
Смерть
1930