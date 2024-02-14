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Меньшова Варвара Афанасьевна

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Место рождения

Козлятское, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

По 1895 г.р.
1896 г.р.

Дети

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Козлятское, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокопудов Яков Васильевич

Козлятское, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшов Григорий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокопудов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
15.05.1915

Дочь: Меньшова Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Меньшов Григорий Степанович

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.11.1927

Дочь: Мангушева (Сорокопудова) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Сорокопудов Яков Васильевич

Козлятское, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1930
Козлятское, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

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