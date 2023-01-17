Гаврилова (Воробьёва) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Воробьёва) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

12.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1980

Отец: Воробьёв Владимир Васильевич

Мать: Воробьёва Надежда Ивановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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