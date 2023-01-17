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Гаврилова (Воробьёва) Татьяна Владимировна
Гаврилова (Воробьёва) Татьяна Владимировна
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Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
12.05.1980
Пол
Женский
Отец
Воробьёв Владимир Васильевич
1955 г.р.
Мать
Воробьёва (Крохта) Надежда Ивановна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1980
Отец:
Воробьёв Владимир Васильевич
Мать:
Воробьёва Надежда Ивановна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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