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Василий Иванович

Место рождения

Микляево, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Между 1734 и 1735

Дата смерти

После 1787

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1714 г.р.

Жена

Между 1734 и 1735 г.р.

Дети

Между 1755 и 1756 г.р.
Между 1757 и 1760 г.р.
Около 1763 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1734 и 1735

Отец: не указан

Мать: Прасковья Васильевна

Микляево, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1750 и 1755

Жена: Мария Дмитриевна

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1755 и 1756

Дочь: Акулина Васильевна

Мать ребёнка: Мария Дмитриевна

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1757 и 1760

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Мария Дмитриевна

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Алексей (Андрей) Васильевич

Мать ребёнка: Мария Дмитриевна

Микляево, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1787
Микляево, Шуйский район, Северный край

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