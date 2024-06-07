Матрёна Гаврилова
Место рожденияБрюхатово
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Гаврил
Мать: не указана
Брюхатово
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартын Иванов
Упоминание
Неизвестно
РС 1795 лист 348
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Суворова (Суворова) Марья Мартынова
Отец ребёнка: Мартын Иванов
Рычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Суворова) Анастасия Мартынова
Отец ребёнка: Мартын Иванов
Рычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)
год рождения из записи о смерти
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Мартын Иванов
Рождение ребёнка
1793
Сын: Василий Мартынов
Отец ребёнка: Мартын Иванов
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Мартын Иванов
из ИР 1860
Рождение ребёнка
07.01.1799
Сын: Иван Мартынов
Отец ребёнка: Мартын Иванов
Рычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)
Рождение ребёнка
15.04.1800
Сын: Трофим Мартынов
Отец ребёнка: Мартын Иванов
Рычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)
В записи о рождении стоит число 9-е апреля, 15 апреля видимо дата записи
Смерть
Неизвестно
Рычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)