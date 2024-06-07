Матрёна Гаврилова 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матрёна Гаврилова

Место рождения

Брюхатово

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Гаврил

Мать: не указана

Брюхатово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартын Иванов

Упоминание
Неизвестно
РС 1795 лист 348
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Суворова (Суворова) Марья Мартынова

Отец ребёнка: Мартын Иванов

Рычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Суворова) Анастасия Мартынова

Отец ребёнка: Мартын Иванов

Рычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)
год рождения из записи о смерти
Рождение ребёнка
1791

Сын: Суворов Лука Мартынов

Отец ребёнка: Мартын Иванов

Рождение ребёнка
1793

Сын: Василий Мартынов

Отец ребёнка: Мартын Иванов

Рождение ребёнка
1798

Сын: Суворов Андрей Мартынов

Отец ребёнка: Мартын Иванов

из ИР 1860
Рождение ребёнка
07.01.1799

Сын: Иван Мартынов

Отец ребёнка: Мартын Иванов

Рычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)
Рождение ребёнка
15.04.1800

Сын: Трофим Мартынов

Отец ребёнка: Мартын Иванов

Рычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)
В записи о рождении стоит число 9-е апреля, 15 апреля видимо дата записи
Смерть
Неизвестно
Рычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)

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