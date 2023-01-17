Мухин Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения21.09.1912 ст.
Дата смерти21.09.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1912 ст.
Отец: Мухин Александр Космин
Мать: Мухина Васса Сергеева
Рождение ребёнка
16.06.1945
Сын: Мухин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Редкино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
21.09.1967
Коломна, Коломенский, Московская область