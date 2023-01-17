Мухин Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухин Сергей Александрович

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Место рождения

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

21.09.1912 ст.

Дата смерти

21.09.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1912 ст.

Отец: Мухин Александр Космин

Мать: Мухина Васса Сергеева

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.06.1945

Сын: Мухин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Редкино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
21.09.1967
Коломна, Коломенский, Московская область
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