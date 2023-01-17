Ганеев-Ганиев-Ямбулатов Абдулла Алимович
Место рождения
Дата рождения19.02.1901
Дата смерти05.05.1984
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1901
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
05.05.1984