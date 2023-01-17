Ганеев-Ганиев-Ямбулатов Абдулла Алимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганеев-Ганиев-Ямбулатов Абдулла Алимович

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Место рождения

Демино, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

19.02.1901

Дата смерти

05.05.1984

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ХБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1901

Отец: Ганеев-Ганиев Алим Абдулгалиич

Мать: Ганеева-Ганиева Мятубталям Хуснетдиновна

Демино, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.05.1984
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