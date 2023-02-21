Бердников Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБердников Иван Иванович

Бердников Иван Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1891
Чик-Елга, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
До 1891
Атарской, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close