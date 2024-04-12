Родина (Конева) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родина (Конева) Людмила Алексеевна

Место рождения

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

Дата рождения

01.10.1971

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

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Дети

1992 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1971

Отец: Конев Алексей Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
02.06.1992

Сын: Родин Александр Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
21.12.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карелин Андрей Алексеевич

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