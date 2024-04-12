Родина (Конева) Людмила Алексеевна
Место рождения
Дата рождения01.10.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1971
Отец: Конев Алексей Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.06.1992
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.12.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карелин Андрей Алексеевич