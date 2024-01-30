Черданцев Николай Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черданцев Николай Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черданцева Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черданцева Вера Сергеевна

Смерть
1950
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