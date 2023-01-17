Преображенский Агафангел (Александр) Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения09.10.1854
Дата смерти16.10.1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1871 по 1877
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1877 по 1881
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1882 по 1885
Скопин, город Скопин, Рязанская область
Место жительства
С 1886 по 1888
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1888 по 1893
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
С 1893 по 1897
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Место жительства
С 1897 по 1913
г. Рига, Латвия
Место жительства
С 1913 по 1928
Смерть
16.10.1928