Преображенский Агафангел (Александр) Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преображенский Агафангел (Александр) Лаврентьевич

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Место рождения

Мочилы, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

09.10.1854

Дата смерти

16.10.1928

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Мочилы, Серебряные Пруды, Московская область
Место жительства
С 1871 по 1877
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1877 по 1881
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1882 по 1885
Скопин, город Скопин, Рязанская область
Место жительства
С 1886 по 1888
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1888 по 1893
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
С 1893 по 1897
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Место жительства
С 1897 по 1913
г. Рига, Латвия
Место жительства
С 1913 по 1928
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
16.10.1928
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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