Власий Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Кондратий Кузьмич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Савельевна
Рождение ребёнка
23.09.1757
Сын: Яков Власович
Мать ребёнка: Ирина Савельевна
Рождение ребёнка
15.07.1762
Сын: Владимир Власович
Мать ребёнка: Ирина Савельевна
Рождение ребёнка
04.08.1764
Дочь: Евдокия Власовна
Мать ребёнка: Ирина Савельевна
Рождение ребёнка
03.02.1767
Сын: Семен Власович
Мать ребёнка: Ирина Савельевна
Рождение ребёнка
24.01.1771
Дочь: Ксения Власовна
Мать ребёнка: Ирина Савельевна
Рождение ребёнка
01.01.1776
Сын: Василий Власович
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
25.08.1777
Сын: Варфоломей Власович
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Смерть
Неизвестно