Власий Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власий Кондратьевич

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Кондратий Кузьмич

Мать: не указана

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Савельевна

Рождение ребёнка
23.09.1757

Сын: Яков Власович

Мать ребёнка: Ирина Савельевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.07.1762

Сын: Владимир Власович

Мать ребёнка: Ирина Савельевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1764

Дочь: Евдокия Власовна

Мать ребёнка: Ирина Савельевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1767

Сын: Семен Власович

Мать ребёнка: Ирина Савельевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1771

Дочь: Ксения Власовна

Мать ребёнка: Ирина Савельевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1776

Сын: Василий Власович

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.08.1777

Сын: Варфоломей Власович

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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