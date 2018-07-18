Медведева (Грузинская) Нина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1942
Дата смерти18.07.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1942
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.08.1959
Дочь: Алексеева (Чурляева) Галина Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.07.1970
Сын: Медведев Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Медведев Виктор Григорьевич
Елец, город Елец, Липецкая область
Смерть
18.07.2018