Медведева (Грузинская) Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Грузинская) Нина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1942

Дата смерти

18.07.2018

Пол

Женский

Добавил:

УК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1942

Отец: не указан

Мать: Сечина Валентина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
12.08.1959

Дочь: Алексеева (Чурляева) Галина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.07.1970

Сын: Медведев Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Медведев Виктор Григорьевич

Елец, город Елец, Липецкая область
Смерть
18.07.2018

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