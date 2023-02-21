Пустынский Иннокентий (Александр) Дмитриевич
Место рожденияд. Пустыня, Грязовецкий р-н, Вологодская обл.
Дата рождения18.10.1868
Дата смерти03.12.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1868
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Пустыня, Грязовецкий р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1889 по 1893
Место жительства
По 1889
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1893 по 1895
г. Сан-Франциско, штат Калифорния, США
Место жительства
С 1895 по 1897
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1897 по 1899
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1900 по 1903
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1903 по 1907
г. Ситка, штат Аляска, США
Место жительства
С 1909 по 1912
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Место жительства
С 1912 по 1916
г. Алма-Ата, Казахстан
Место жительства
С 1916 по 1923
г. Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1924 по 1929
Смерть
03.12.1937
г. Алма-Ата, Казахстан