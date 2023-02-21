Пустынский Иннокентий (Александр) Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустынский Иннокентий (Александр) Дмитриевич

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Место рождения

д. Пустыня, Грязовецкий р-н, Вологодская обл.

Дата рождения

18.10.1868

Дата смерти

03.12.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1868

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Пустыня, Грязовецкий р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1889 по 1893
Киев, Киевский уезд
Место жительства
По 1889
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1893 по 1895
г. Сан-Франциско, штат Калифорния, США
Место жительства
С 1895 по 1897
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1897 по 1899
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1900 по 1903
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1903 по 1907
г. Ситка, штат Аляска, США
Место жительства
С 1909 по 1912
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Место жительства
С 1912 по 1916
г. Алма-Ата, Казахстан
Место жительства
С 1916 по 1923
г. Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1924 по 1929
Киев, Киевский уезд
Смерть
03.12.1937
г. Алма-Ата, Казахстан
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