Негуляева Волкоедова Евдокия Георгиевна
Место рожденияд. Агарково Калужская область
Дата рождения20.08.1926
Дата смерти04.09.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1926
д. Агарково Калужская область
Рождение ребёнка
09.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Негуляев Анатолий Алексеевич
г. Миасс, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Негуляев Анатолий Алексеевич
г. Пласт, Челябинская область
Смерть
04.09.1998