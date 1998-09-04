Негуляева Волкоедова Евдокия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негуляева Волкоедова Евдокия Георгиевна

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Место рождения

д. Агарково Калужская область

Дата рождения

20.08.1926

Дата смерти

04.09.1998

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

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Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1926

Отец: Волкоедов Егор Титович

Мать: Волкоедова Акулина Петровна

д. Агарково Калужская область
Рождение ребёнка
09.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Негуляев Анатолий Алексеевич

г. Миасс, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Негуляев Анатолий Алексеевич

г. Пласт, Челябинская область
Смерть
04.09.1998
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