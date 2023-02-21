Фикс Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фикс Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1919

Дочь: Фикс Юлия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моок Андрей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моок Матильда

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моок Игнат (Геннадий)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фикс Мария Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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