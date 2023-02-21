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Яковлев Евдоким Васильевич

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Место рождения

с Ушковское Верхнекаинской волости

Дата рождения

1839

Дата смерти

До 1905

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Яковлевых Василий Никифорович

Мать: Яковлевых Екатерина Имановна

с Ушковское Верхнекаинской волости
Бракосочетание
03.02.1860

Жена: Яковлева Мария Артемьева

с Ушково троицкая церковь
Рождение ребёнка
19.11.1860

Дочь: Екатерина Евдокимовна

Мать ребёнка: Яковлева Мария Артемьева

сюУшково Верхнекаинской волости
Рождение ребёнка
1862

Сын: Яковлев Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Яковлева Мария Артемьева

Рождение ребёнка
1869

Сын: Яковлев Андрей Евдокимович

Мать ребёнка: Яковлева Мария Артемьева

с.Ушковское Верхне Каинской волости Барнаульского уезда Томской губернии
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Гуляева Христина Евдокимовна

Мать ребёнка: Яковлева Мария Артемьева

Каинского уезда Верхне-Каинской волости с.Ушаковского
Рождение ребёнка
?.08.1884

Дочь: Мария Евдокимовна

Мать ребёнка: Яковлева Мария Артемьева

с.Ушковское Верхне Каинской волости Барнаульского уезда Томской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Татьяна Евдокимовна

Мать ребёнка: Яковлева Мария Артемьева

с.Ушковское Верхне Каинской волости Барнаульского уезда Томской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
Каинский уезд с.Ушаковское
Крестьянин
Смерть
До 1905
с.Ушково
Похороны
Неизвестно
с.Ушково Верхнекинской волостт
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