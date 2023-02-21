Яковлев Евдоким Васильевич
Место рожденияс Ушковское Верхнекаинской волости
Дата рождения1839
Дата смертиДо 1905
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
с Ушковское Верхнекаинской волости
Бракосочетание
03.02.1860
Жена: Яковлева Мария Артемьева
с Ушково троицкая церковь
Рождение ребёнка
19.11.1860
Дочь: Екатерина Евдокимовна
Мать ребёнка: Яковлева Мария Артемьева
сюУшково Верхнекаинской волости
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Яковлева Мария Артемьева
Рождение ребёнка
1869
Сын: Яковлев Андрей Евдокимович
Мать ребёнка: Яковлева Мария Артемьева
с.Ушковское Верхне Каинской волости Барнаульского уезда Томской губернии
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Гуляева Христина Евдокимовна
Мать ребёнка: Яковлева Мария Артемьева
Каинского уезда Верхне-Каинской волости с.Ушаковского
Рождение ребёнка
?.08.1884
Дочь: Мария Евдокимовна
Мать ребёнка: Яковлева Мария Артемьева
с.Ушковское Верхне Каинской волости Барнаульского уезда Томской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Татьяна Евдокимовна
Мать ребёнка: Яковлева Мария Артемьева
с.Ушковское Верхне Каинской волости Барнаульского уезда Томской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
Каинский уезд с.Ушаковское
Крестьянин
Смерть
До 1905
с.Ушково
Похороны
Неизвестно
с.Ушково Верхнекинской волостт