Стукарчук (Дедунова) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1986
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
22.12.2011
Дочь: Стукарчук Надежда Александровна
Отец ребёнка: Стукарчук Александр Владимирович
Рождение ребёнка
05.07.2013
Сын: Стукарчук Иван Александрович
Отец ребёнка: Стукарчук Александр Владимирович
Рождение ребёнка
13.07.2016
Дочь: Стукарчук Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Стукарчук Александр Владимирович