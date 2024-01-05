Стукарчук (Дедунова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стукарчук (Дедунова) Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1986

Отец: Дедунов Александр Михайлович

Мать: Дедунова (Рощеня) Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стукарчук Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
22.12.2011

Дочь: Стукарчук Надежда Александровна

Отец ребёнка: Стукарчук Александр Владимирович

Рождение ребёнка
05.07.2013

Сын: Стукарчук Иван Александрович

Отец ребёнка: Стукарчук Александр Владимирович

Рождение ребёнка
13.07.2016

Дочь: Стукарчук Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Стукарчук Александр Владимирович

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