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Петрова Сидорова Капитолина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидоров Степан Сергеевич

Мать: Сидорова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люба

Отец ребёнка: Петров Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виталий

Отец ребёнка: Петров Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Петров Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Александр

Смерть
Неизвестно

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