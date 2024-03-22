Кондрашов Арсений Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондрашов Арсений Игнатьевич

Кондрашов Арсений Игнатьевич

Место рождения

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

28.02.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1861

Отец: Игнатий Степанов

Мать: Александра Тимофеева

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
08.04.1879

Жена: Кондрашова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
05.09.1881

Сын: Кондрашов Архип Арсениевич

Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Алексеевна

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.05.1892

Дочь: Пелагея Арсеньевна

Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Алексеевна

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.11.1895

Сын: Кондрашов Стефан Арсениевич

Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Алексеевна

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.05.1898

Дочь: Кирюхина Елена Арсеньевна

Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Алексеевна

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close