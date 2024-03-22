Кондрашов Арсений Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения28.02.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1861
Отец: Игнатий Степанов
Мать: Александра Тимофеева
Бракосочетание
08.04.1879
Рождение ребёнка
05.09.1881
Сын: Кондрашов Архип Арсениевич
Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
03.05.1892
Дочь: Пелагея Арсеньевна
Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
09.11.1895
Сын: Кондрашов Стефан Арсениевич
Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
19.05.1898
Дочь: Кирюхина Елена Арсеньевна
Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно