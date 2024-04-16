Тютюниченко ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Тютюниченко Кирилл
Мать ребёнка: ?
Субботов, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Тютюниченко Дионисий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Тютюниченко Дамиан
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Тютюниченко Георгий
Мать ребёнка: ?