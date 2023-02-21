Головизнина (Елкина) Марфа Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Агафья Осиповна
Отец ребёнка: Головизнин Осип Петрович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Головизнин Филип Осипович
Отец ребёнка: Головизнин Осип Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно