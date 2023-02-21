Головизнина (Елкина) Марфа Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнина (Елкина) Марфа Зиновьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Агафья Осиповна

Отец ребёнка: Головизнин Осип Петрович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Головизнин Филип Осипович

Отец ребёнка: Головизнин Осип Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головизнин Осип Петрович

Смерть
Неизвестно
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