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Сотникова Ксения Вячеславовна
Сотникова Ксения Вячеславовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.02.1995
Пол
Женский
Отец
Сотников Вячеслав Викторович
Мать
Сотникова Оксана Юрьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1995
Отец:
Сотников Вячеслав Викторович
Мать:
Сотникова Оксана Юрьевна
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