Trofimov Zinaida
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1918
Сын: Trofimov Georgij
Отец ребёнка: Trofimov Ivan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Valjuta Domna
Отец ребёнка: Trofimov Ivan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Feodora
Отец ребёнка: Trofimov Ivan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Anastasija
Отец ребёнка: Trofimov Ivan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Trofimov Fjedor
Отец ребёнка: Trofimov Ivan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Trofimov Grigorij
Отец ребёнка: Trofimov Ivan
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Trofimov Ivan
Смерть
Неизвестно