Trofimov Zinaida — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Trofimov Zinaida

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1918

Сын: Trofimov Georgij

Отец ребёнка: Trofimov Ivan

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Valjuta Domna

Отец ребёнка: Trofimov Ivan

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Feodora

Отец ребёнка: Trofimov Ivan

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Anastasija

Отец ребёнка: Trofimov Ivan

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Trofimov Fjedor

Отец ребёнка: Trofimov Ivan

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Trofimov Grigorij

Отец ребёнка: Trofimov Ivan

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Trofimov Ivan

Смерть
Неизвестно
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