Кланева Пелагея Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кланева Пелагея Агафоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Домника

Отец ребёнка: Кланев Петр

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кланев Тимофей

Отец ребёнка: Кланев Петр

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ильина Ольга

Отец ребёнка: Кланев Петр

Тамбовская область, Россия, Село Туголуково
Крестные: тамбовский мещанин Иван Иванович Китаев и того же помещика Кропоткина крестьянская жена Елена Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кланев Петр

Смерть
Неизвестно
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