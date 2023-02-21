Кланева Пелагея Агафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Домника
Отец ребёнка: Кланев Петр
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кланев Тимофей
Отец ребёнка: Кланев Петр
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ильина Ольга
Отец ребёнка: Кланев Петр
Тамбовская область, Россия, Село Туголуково
Крестные: тамбовский мещанин Иван Иванович Китаев и того же помещика Кропоткина крестьянская жена Елена Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кланев Петр
Смерть
Неизвестно