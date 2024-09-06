Григорьева Наталья Петровна
Место рождения
Дата рождения17.07.1964
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1964
Отец: Григорьев Петр Филиппович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1991
Дочь: Васильева Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Васильев Сергей Леонидович
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.01.1993
Сын: Васильев Кирилл Сергеевич
Отец ребёнка: Васильев Сергей Леонидович