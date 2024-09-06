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Григорьева Наталья Петровна

Место рождения

Новосретенка, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

17.07.1964

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1964

Отец: Григорьев Петр Филиппович

Мать: не указана

Новосретенка, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Сергей Леонидович

Рождение ребёнка
15.08.1991

Дочь: Васильева Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Васильев Сергей Леонидович

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.01.1993

Сын: Васильев Кирилл Сергеевич

Отец ребёнка: Васильев Сергей Леонидович

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