Ерёмина (Ральникова) Степанида Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмина (Ральникова) Степанида Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1829 ст.

Муж: Ерёмин Епифам Михайлович

1829 г. МК с. Истобенское Николаевская церков (жених дер. Шишмаринской/невеста Камешницкого прихода дер. Григория Ральникова крест. Григория Ральникова дочь/Моисей и Андрей Ерёмины, Леонид Овчинников,... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1831 ст.

Сын: Ерёмин Иван Епифамович

Отец ребёнка: Ерёмин Епифам Михайлович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марфа Епифанова

Отец ребёнка: Ерёмин Епифам Михайлович

Рождение ребёнка
19.02.1845 ст.

Дочь: Евдокия Епифанова

Отец ребёнка: Ерёмин Епифам Михайлович

Рождение ребёнка
?.12.1846

Дочь: Матрена Епифанова

Отец ребёнка: Ерёмин Епифам Михайлович

Рождение ребёнка
07.03.1848 ст.

Сын: Ерёмин Василий Епифамович

Отец ребёнка: Ерёмин Епифам Михайлович

Рождение ребёнка
29.01.1850 ст.

Дочь: Анна Епифанова

Отец ребёнка: Ерёмин Епифам Михайлович

Смерть
После 1850
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