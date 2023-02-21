Ерёмина (Ральникова) Степанида Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1829 ст.
1829 г. МК с. Истобенское Николаевская церков (жених дер. Шишмаринской/невеста Камешницкого прихода дер. Григория Ральникова крест. Григория Ральникова дочь/Моисей и Андрей Ерёмины, Леонид Овчинников,... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1831 ст.
Отец ребёнка: Ерёмин Епифам Михайлович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марфа Епифанова
Отец ребёнка: Ерёмин Епифам Михайлович
Рождение ребёнка
19.02.1845 ст.
Дочь: Евдокия Епифанова
Отец ребёнка: Ерёмин Епифам Михайлович
Рождение ребёнка
?.12.1846
Дочь: Матрена Епифанова
Отец ребёнка: Ерёмин Епифам Михайлович
Рождение ребёнка
07.03.1848 ст.
Сын: Ерёмин Василий Епифамович
Отец ребёнка: Ерёмин Епифам Михайлович
Рождение ребёнка
29.01.1850 ст.
Дочь: Анна Епифанова
Отец ребёнка: Ерёмин Епифам Михайлович
Смерть
После 1850