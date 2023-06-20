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Коврижных Ирина Харламовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Коврижных Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Коврижных Андрей Климонтович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1825

Сын: Коврижных Ефрем Андреевич

Отец ребёнка: Коврижных Андрей Климонтович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Февронья Андреевна

Отец ребёнка: Коврижных Андрей Климонтович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Коврижных Андрей Климонтович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Коврижных Андрей Климонтович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Коврижных Андрей Климонтович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Евдокия Андреевна же

Отец ребёнка: Коврижных Андрей Климонтович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1840

Сын: Коврижных Никита Андреевич

Отец ребёнка: Коврижных Андрей Климонтович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1843

Сын: Коврижных Нестор Андреевич

Отец ребёнка: Коврижных Андрей Климонтович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Смерть
Неизвестно
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