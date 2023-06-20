Коврижных Ирина Харламовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823
Сын: Коврижных Филипп Андреевич
Отец ребёнка: Коврижных Андрей Климонтович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1825
Сын: Коврижных Ефрем Андреевич
Отец ребёнка: Коврижных Андрей Климонтович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Февронья Андреевна
Отец ребёнка: Коврижных Андрей Климонтович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Коврижных Андрей Климонтович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Коврижных Андрей Климонтович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Коврижных Андрей Климонтович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Евдокия Андреевна же
Отец ребёнка: Коврижных Андрей Климонтович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1840
Сын: Коврижных Никита Андреевич
Отец ребёнка: Коврижных Андрей Климонтович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1843
Сын: Коврижных Нестор Андреевич
Отец ребёнка: Коврижных Андрей Климонтович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Смерть
Неизвестно