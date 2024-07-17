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Малышов Андрей Иванович

Место рождения

Побоище, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Малышов Иван Иванович

Мать: Малышова Ирина Федоровна

Побоище, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пашиничева (Малышова) Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Малышова Прасковья Андреевна

Побоище, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1861

Жена: Малышова Прасковья Андреевна

Побоище, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Малышова Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Малышова Прасковья Андреевна

Побоище, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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