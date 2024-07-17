Малышов Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Малышов Иван Иванович
Мать: Малышова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пашиничева (Малышова) Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Малышова Прасковья Андреевна
Бракосочетание
Около 1861
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Малышова Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Малышова Прасковья Андреевна
Смерть
Неизвестно