Купреенков Петр Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1916
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1939
Дочь: Матвеева Олимпиада Петровна
Мать ребёнка: Купреенкова Юлия Федоровна
Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941