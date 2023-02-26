Купреенков Петр Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купреенков Петр Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1916

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1939

Дочь: Матвеева Олимпиада Петровна

Мать ребёнка: Купреенкова Юлия Федоровна

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купреенкова Юлия Федоровна

Смерть
1941
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