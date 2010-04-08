Сидорова Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1924
Дата смерти08.04.2010
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1924
Рождение ребёнка
17.01.1951
Сын: Сидоров Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Сидоров Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
30.08.1953
Сын: Сидоров Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Сидоров Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров Евгений Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров Владимир Сергеевич
Смерть
08.04.2010