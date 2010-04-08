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Сидорова Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1924

Дата смерти

08.04.2010

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1924

Отец: Челмодеев Иван Степанович

Мать: Челмодеева -Можарцева Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
17.01.1951

Сын: Сидоров Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Сидоров Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
30.08.1953

Сын: Сидоров Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Сидоров Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
08.04.2010
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