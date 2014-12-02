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Лукшин Мирон Александрович
Лукшин Мирон Александрович
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Древо
Место рождения
Норильск
, город Норильск, Красноярский край
Дата рождения
02.12.2014
Пол
Мужской
Отец
Лукшин Александр Владимирович
1982 г.р.
Мать
Лукшина (Горбунова) Зоя Михайловна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЗЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.2014
Отец:
Лукшин Александр Владимирович
Мать:
Лукшина Зоя Михайловна
Норильск
, город Норильск, Красноярский край
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