Афанасьев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьев Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1974

Дата смерти

05.12.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.04.2014

Жена: Афанасьева Виктория

Рождение ребёнка
15.10.2014

Дочь: Кристина

Мать ребёнка: Афанасьева Виктория

Смерть
05.12.2017
г. Новомосковск, Тульская область, Россия
Причина смерти: Убийство
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