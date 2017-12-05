Афанасьев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1974
Дата смерти05.12.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.2014
Жена: Афанасьева Виктория
Рождение ребёнка
15.10.2014
Дочь: Кристина
Мать ребёнка: Афанасьева Виктория
Смерть
05.12.2017
г. Новомосковск, Тульская область, Россия
Причина смерти: Убийство