Кутушев Мурзагали Мандиевич
Место рожденияд.Тюканово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кутушев Манди
д.Тюканово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутушев Ахмадулла Мурзагалиевич
д.Тюканово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутушев Сибагатулла Указной Мулла Мурзагалиевич
д.Тюканово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутушев Губайдулла Мурзагалиевич
д.Тюканово
Смерть
Около 1910