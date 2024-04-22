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Кокорин Иван Федоров

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Кокорин Федор Осипов

Мать: Кокорина Елена Андреева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Кокорина Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Кокорина Анна Степанова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Кокорина Устинья Ивановна

Мать ребёнка: Кокорина Анна Степанова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1784

Жена: Кокорина Анна Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Дарья

Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 638об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 163об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 11об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 677
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1836
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