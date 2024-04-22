Кокорин Иван Федоров
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Кокорин Федор Осипов
Мать: Кокорина Елена Андреева
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Кокорина Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Кокорина Анна Степанова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Кокорина Устинья Ивановна
Мать ребёнка: Кокорина Анна Степанова
Бракосочетание
До 1784
Жена: Кокорина Анна Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокорина Дарья
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 638об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 163об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 11об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 677
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1836