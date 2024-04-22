Буланина (Малышева) Анфия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буланина (Малышева) Анфия Андреевна

Место рождения

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838 ст.

Отец: Малышев Андрей Андрианович

Мать: Малышева Наталья Тимофеевна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
01.02.1862 ст.

Муж: Буланин Дмитрий Матвеевич

Фефилово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
В метрической книге Михайло-Архангельской Богтюжской церкви Вологодского уезда за 1862 год имеется запись от 1 февраля №21 о бракосочетании Дмитрия Матвеевича Буланина, кадниковского мещанина проживав... Показать все
Рождение ребёнка
21.11.1868 ст.

Сын: Буланин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Буланин Дмитрий Матвеевич

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания: Временнообязанный Г. Яковлева деревни Есипова крестьянин Дмитрий Матвеев и законная жена его Анфия Андреева, оба православного испо... Показать все
Смерть
Неизвестно
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