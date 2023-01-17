Попова (Лубочникова) Вера Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Лубочникова) Вера Никитична

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

12.09.1915

Дата смерти

07.04.1994

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1915

Отец: Лубочников Никита Кириллович

Мать: Лубочникова София Семёновна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
29.04.1935

Муж: Попов Егор Иванович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.02.1936

Дочь: Нефёдова Александра Егоровна

Отец ребёнка: Попов Егор Иванович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.01.1939

Сын: Попов Евгений Егорович

Отец ребёнка: Попов Егор Иванович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Между 14.02.1940 и 05.08.1940
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Почтовый-подсобный работник | Почтовый цех
Работа или профессия
Между 21.10.1940 и 18.06.1946
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Подсобный работник | Почтовый цех
Работа или профессия
Между 06.11.1946 и 03.06.1949
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Продавец | Чайная
Работа или профессия
Между 03.06.1949 и 01.05.1950
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Продавец | Чайная
Работа или профессия
Между 01.05.1950 и 03.06.1950
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Продавец | Чайная Сосновского РПС
Работа или профессия
Между 03.06.1950 и 10.02.1951
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Официант, буфетчица, зав.буфетом | Чайная Сосновского РПС
Работа или профессия
Между 02.02.1951 и 19.01.1961
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Зав. секцией культтовары | Райунивермаг
Работа или профессия
Между 10.04.1961 и 06.10.1962
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Зав.буфетом | Дом культуры чайной Сосновского РПС
Работа или профессия
Между 30.10.1962 и 23.01.1967
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рабочая | Кухня столовой-ресторана Сосновского РПС
Работа или профессия
С 23.01.1967
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Официантка | Столовая-ресторан РПС
Смерть
07.04.1994
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Причина смерти: Болезнь | Сердечно-лёгочная недостаточность
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