Попова (Лубочникова) Вера Никитична
Место рождения
Дата рождения12.09.1915
Дата смерти07.04.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1915
Бракосочетание
29.04.1935
Муж: Попов Егор Иванович
Рождение ребёнка
02.02.1936
Дочь: Нефёдова Александра Егоровна
Отец ребёнка: Попов Егор Иванович
Рождение ребёнка
27.01.1939
Отец ребёнка: Попов Егор Иванович
Работа или профессия
Между 14.02.1940 и 05.08.1940
Почтовый-подсобный работник | Почтовый цех
Работа или профессия
Между 21.10.1940 и 18.06.1946
Подсобный работник | Почтовый цех
Работа или профессия
Между 06.11.1946 и 03.06.1949
Продавец | Чайная
Работа или профессия
Между 03.06.1949 и 01.05.1950
Продавец | Чайная
Работа или профессия
Между 01.05.1950 и 03.06.1950
Продавец | Чайная Сосновского РПС
Работа или профессия
Между 03.06.1950 и 10.02.1951
Официант, буфетчица, зав.буфетом | Чайная Сосновского РПС
Работа или профессия
Между 02.02.1951 и 19.01.1961
Зав. секцией культтовары | Райунивермаг
Работа или профессия
Между 10.04.1961 и 06.10.1962
Зав.буфетом | Дом культуры чайной Сосновского РПС
Работа или профессия
Между 30.10.1962 и 23.01.1967
Рабочая | Кухня столовой-ресторана Сосновского РПС
Работа или профессия
С 23.01.1967
Официантка | Столовая-ресторан РПС
Смерть
07.04.1994
Причина смерти: Болезнь | Сердечно-лёгочная недостаточность