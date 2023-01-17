Файбышенко Юлий Иосифович
Место рождения
Дата рождения26.06.1938
Дата смерти18.09.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1960 по 1963
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
По 1960
Место жительства
С 1963
Смерть
18.09.1976
ст. Ясновитая, г. Ясновитая, Донецкая область