Файбышенко Юлий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Файбышенко Юлий Иосифович

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

26.06.1938

Дата смерти

18.09.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1960 по 1963
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
По 1960
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1963
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
18.09.1976
ст. Ясновитая, г. Ясновитая, Донецкая область
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