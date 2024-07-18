Ягунь Алексей Тихонович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1733 и 1734
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1733 и 1734
Отец: Тихон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Ивановна
Бракосочетание
10.06.1783
Жена: Орина Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1784 и 1788
Сын: Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
08.06.1784
Жена: Адотья Федоровна
Рождение ребёнка
06.03.1792
Сын: Ефрем Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1801