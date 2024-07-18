Ягунь Алексей Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯгунь Алексей Тихонович

Ягунь Алексей Тихонович

Место рождения

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1733 и 1734

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1748 г.р.
1761 г.р.
1743 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1733 и 1734

Отец: Тихон

Мать: не указана

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Ивановна

Бракосочетание
10.06.1783

Жена: Орина Ивановна

Рождение ребёнка
Между 1784 и 1788

Сын: Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
08.06.1784

Жена: Адотья Федоровна

Рождение ребёнка
06.03.1792

Сын: Ефрем Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
1801

Мы используем куки для улучшения работы сайта.