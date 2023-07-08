Шахов Михаил Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шахова Светлана Юрьевна
Рождение ребёнка
07.04.1988
Мать ребёнка: Шахова Светлана Юрьевна
Рождение ребёнка
10.11.1989
Сын: Шахов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Шахова Светлана Юрьевна