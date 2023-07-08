Шахов Михаил Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахов Михаил Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1964 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шахова Светлана Юрьевна

Рождение ребёнка
07.04.1988

Сын: Шахов Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Шахова Светлана Юрьевна

Рождение ребёнка
10.11.1989

Сын: Шахов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Шахова Светлана Юрьевна

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